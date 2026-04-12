Negli ultimi anni, il fenomeno della dispersione scolastica in Italia ha suscitato un crescente interesse, specialmente nelle regioni del Sud. A Napoli si registra una diminuzione nel numero di studenti che abbandonano prematuramente gli studi, secondo i dati ufficiali raccolti dalle autorità scolastiche locali. Questo cambiamento viene evidenziato in un contesto di interventi e strategie adottate per contrastare il fenomeno.

Negli ultimi anni la dispersione scolastica è diventata una priorità nazionale, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alla Campania. La provincia di Napoli rappresenta uno dei territori storicamente più esposti al fenomeno. Le politiche pubbliche recenti si sono concentrate su due strumenti principali, Agenda Sud e decreto Caivano, integrati da investimenti, misure sociali e rafforzamento dell’obbligo scolastico. E hanno agito su piani complementari: Agenda Sud ha introdotto risorse e interventi educativi mirati per rafforzare l’offerta educativa; il decreto Caivano ha invece reso più stringente l’obbligo di frequenza, agendo sui meccanismi di controllo, prevenzione e responsabilità delle famiglie.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scuola, meno alunni in fuga dai banchi a Napoli: i numeri della svolta

Banchi sempre più vuoti a scuola, persi oltre 200 alunni nel giro di cinque anni: classi a rischio tagliMacerata, 29 gennaio 2026 – Dall’anno scolastico 2021/2022 a oggi le scuole di Macerata, dall’infanzia alle medie, hanno perso 227 alunni.

Uno per tutti, tutti per la pace . Si parte dai banchi di scuolaAnche noi studenti e studentesse della seconda media dell’istituto Don Bosco di Montecatini Terme abbiamo partecipato al concorso internazionale ’Un...