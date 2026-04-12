Scuola arriva l’aumento | fino a 185 euro e gli arretrati previsti
Il rinnovo del contratto per il personale scolastico, che riguarda il periodo 20252027, prevede un aumento salariale mensile fino a 185 euro lordi per i docenti. A questo si aggiungono gli arretrati relativi ai periodi precedenti, che saranno corrisposti secondo le modalità stabilite. La misura interessa tutto il personale impegnato nelle scuole pubbliche italiane.
Il rinnovo contrattuale per il personale della scuola, previsto per il periodo 202527, porterà un incremento salariale mensile fino a 185 euro lordi per i docenti. Secondo le stime attuali, l'erogazione di queste somme, che includerà anche gli arretrati compresi tra gli 800 e i 1.250 euro, dovrebbe avvenire a partire dal mese di giugno 2026. L'impatto dei nuovi equilibri retributivi sul potere d'acquisto del comparto scuola L'ipotesi di rinnovo sottoscritta introduce una variazione economica ch .🔗 Leggi su Ameve.eu
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