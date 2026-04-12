Dopo sedici anni dalla messa in onda dell’ultima stagione, Disney+ ha riproposto in Italia la serie “Scrubs – Il Sacro Cuore” attraverso un nuovo revival. La produzione vede la partecipazione di Bill Lawrence, autore originale, e include molti dei membri del cast che avevano interpretato i personaggi principali nella serie originale. La nuova stagione è stata annunciata come un ritorno alle vicende ambientate nel reparto di emergenza dell’ospedale.

Disney+ ha riportato in Italia, dopo sedici anni dalla sfortunata nona stagione, Scrubs con una serie revival che vede coinvolto non solo Bill Lawrence, autore dell’opera originale, ma anche buona parte del cast che abbiamo amato in passato. Zach Braff, Donald Faison, Sara Chalke, Judy Reyes e John C. McGinley tornano infatti a vestire i panni di JD, Turk, Elliot, Carla e Cox. Tuttavia, i sedici anni trascorsi dall’ultima trasposizione televisiva della comedy medica hanno inevitabilmente cambiato il Sacro Cuore e le dinamiche al suo interno. Il Sacro Cuore. Scena da Scrubs, Fonte: ABC All’inizio del primo episodio scopriamo che JD ha trascorso gli ultimi sedici anni della sua carriera a operare nel ruolo di medico privato, lontano dall’ospedale nel quale si è formato e lo abbiamo conosciuto.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scrubs – Il Sacro Cuore sedici anni dopo

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