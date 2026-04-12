Scott Redding ha espresso delle osservazioni sulla regola riservata ai piloti esordienti nel motociclismo, ritenendola favorevole a Marc Marquez. La regola permette ai piloti alle prime armi di ottenere vantaggi specifici durante la loro stagione di debutto. Marquez, che ha avuto una carriera di successo, ha beneficiato di questa normativa fin dai suoi primi anni in pista. La questione riguarda quindi le condizioni di partenza dei nuovi arrivati nel campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha fatto la storia diventando il primo pilota a vincere il titolo MotoGP nella sua stagione di debutto, utilizzando una moto di fabbrica che, solo un anno prima, non avrebbe potuto guidare. La sua scalata nell’universo del motociclismo è iniziata nel 2012, quando ha conquistato il campionato di Moto2. L’“Ant di Cervera” è poi salito in MotoGP con Honda, dove ha subito impressionato il pubblico, chiudendo al secondo posto nella sua gara d’esordio in Qatar. Questo risultato ha attirato l’attenzione di leggende come Valentino Rossi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scott Redding critica la regola da rookie vantaggiosa per Marc Marquez nel motociclismo.

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