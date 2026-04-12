Nella mattinata di domenica 12 aprile 2026, due terremoti di lieve entità sono stati registrati tra la Basilicata e la Calabria. Gli eventi si sono verificati a circa un'ora di distanza l’uno dall’altro, senza segnalare danni o conseguenze significative. Le autorità locali hanno monitorato la situazione e raccolto dati dagli strumenti di sorveglianza sismica nella regione.

Due lievi eventi sismici hanno interessato la zona tra la Basilicata e la Calabria nella mattinata di questa domenica 12 aprile 2026. La prima vibrazione è stata avvertita alle 10:44 a Baragiano, in provincia di Potenza, mentre un secondo movimento è stato localizzato alle 11:52 nell’area di Parenti, in provincia di Cosenza. Cronologia della sequenza sismica tra Potentino e Cosentino. I rilievi forniti dalla Sala Sismica INGV-Roma hanno permesso di identificare con precisione i due episodi che hanno scosso il territorio circa un’ora dopo l’inizio del primo evento. La perturbazione registrata alle 10:44 nel comune di Baragiano ha generato una magnitudo pari a 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scosse tra Basilicata e Calabria: due terremoti in un’ora

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