Scontro Vespa-Provenzano il conduttore | Io sempre corretto grave chiedere a Rai di punirmi

Durante una trasmissione televisiva, il conduttore ha commentato il confronto con un deputato del suo stesso schieramento politico, definendo le proprie azioni sempre corrette e criticando aspramente la richiesta di sanzioni avanzata dalla Rai nei suoi confronti. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, portando a riflettere sulle dinamiche tra conduttori e ospiti in diretta. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni precise delle accuse o delle richieste di punizione.

Bruno Vespa torna sul caso del suo scontro in diretta tv con il deputato dem Peppe Provenzano, rivendicato la sua integrità professionale e l'assoluto rispetto della par condicio da parte di Porta a Porta “Trovo gravissimo cheil Pd abbia chiesto alla Rai di sanzionarmi. La mia correttezza professionale l’ho dimostrata molto prima che Provenzano nascesse“. È unBruno Vespaamareggiato ma che rivendica integrità nella sua oltre cinquantennale esperienza da giornalista del servizio pubblico quello che torna sulla vicenda del suoscontro con il deputato dem Peppe Provenzano. Quest’ultimo, durante una puntata diPorta a Porta, lo aveva infatti accusato difaziosità e di essere spesso adagiato sulle posizioni del centrodestra.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scontro Vespa-Provenzano, il conduttore: “Io sempre corretto, grave chiedere a Rai di punirmi” Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano, Pd: “Inaccettabile”. Fdi difende il conduttore: “Baluardo di pluralismo”È polemica politica dopo la sfuriata di Bruno Vespa contro il deputato dem Giuseppe Provenzano nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta. Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.