Scontro tra autisti a Rubiera | lite per il carico finisce con un coltello

A Rubiera, in Emilia, si è verificato un episodio di violenza tra autisti nella zona industriale. Durante le operazioni di carico e scarico merci, due uomini coinvolti hanno avuto una lite che è sfociata in un'aggressione con un coltello. Uno dei partecipanti, un uomo di 44 anni originario della provincia di Caserta, è stato ferito durante il diverbio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un uomo di 44 anni, originario della provincia di Caserta, è stato ferito con un’arma da taglio nella zona industriale di Rubiera, in Emilia, a seguito di un violento scontro avvenuto tra colleghi durante le operazioni di carico e scarico merci. Il ferito è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove le sue condizioni cliniche non fanno temere per la sua vita. Dinamica dell’aggressione nel polo logistico di Rubiera. Il brutale episodio si è consumato mentre due autisti erano impegnati nelle procedure lavorative all’interno di un’azienda della zona industriale emiliana. La tensione tra i due conducenti, uno dei quali ha 44 anni e proviene dal casertano, è precipitata improvvisamente trasformandosi in una colluttazione fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra autisti a Rubiera: lite per il carico finisce con un coltello Scontro tra camionisti a Rubiera: ferito con un coltello dopo una liteLa tensione accumulata nei pressi di un’azienda della zona industriale di Rubiera, in via Torino, ha trasformato una normale operazione di logistica... Leggi anche: Calvizzano, lite finisce nel sangue: 26enne ferito con un coltello