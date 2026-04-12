Scontro su Viale Europa | scooter travolge neonata nel passeggino

Nella serata di sabato 11 aprile 2026, su Viale Europa, al confine tra Capodrise e Marcianise, un motorino ha investito una neonata che si trovava in un passeggino. L’incidente ha coinvolto una giovane madre e ha causato l’intervento dei soccorsi. I dettagli sulla dinamica e sulle condizioni della bambina non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un motorino ha travolto un passeggino su Viale Europa, al confine tra Capodrise e Marcianise, nella serata di sabato 11 aprile 2026. Il conducente del due ruote, nel tentativo di evitare uno scontro con un’automobile, ha perso la stabilità del mezzo finendo contro la piccola di pochi mesi che si trovava nel carrozzino. La dinamica del sinistro ha scosso i residenti della zona. La madre della bambina è intervenuta immediatamente per prestare soccorso alla figlia dopo l’impatto. I sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’accaduto per le prime manovre di stabilizzazione della neonata. Successivamente, la piccola è stata trasportata presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Caserta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro su Viale Europa: scooter travolge neonata nel passeggino SUV contro scooter: manovra sbagliata travolge un giovane su vialeUn grave scontro stradale ha coinvolto un veicolo di grandi dimensioni e uno scooter su viale Marconi, poco dopo le otto del mattino di questo lunedì... Leggi anche: Scontro auto-scooter in viale Gramsci: un ferito al Maggiore