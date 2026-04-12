Scontro mortale sulla 379 | Fiat 127 distrutta dal fuoco un morto

Nella serata di ieri, intorno alle 21, sulla statale 379 nei pressi di Torre Guaceto, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto due veicoli. Una Fiat 127 è stata completamente avvolta dalle fiamme dopo lo scontro, mentre una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per uno dei conducenti non c'è stato niente da fare.

Un violento impatto sulla statale 379 ha strappato la vita a un uomo e ferito un altro nella serata di ieri, intorno alle 21, nei pressi di Torre Guaceto, nel territorio di Carovigno. Lo scontro tra una Fiat 127 e una BMW ha trasformato il tratto stradale in una scena di devastazione, con l’auto più piccola che è stata completamente avvolta dalle fiamme dopo la collisione. Dinamica del sinistro e soccorsi sul posto. Il conducente della Fiat 127 non ha avuto scampo: le fiamme hanno circondato il veicolo subito dopo l’urto, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di salvezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro mortale sulla 379: Fiat 127 distrutta dal fuoco, un morto Olbia, scontro auto-moto sulla 127: fugge l’autore, due in ospedaleDue persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di questo lunedì 6 aprile 2026 a causa di un sinistro drammatico avvenuto sulla strada statale... Nuova Fiat 127 restomod: ecco come potrebbe essere oggiUna Fiat 127 restomod può venire fuori davvero spettacolare: è una base leggera, semplice e con tanto carattere, quindi perfetta per un progetto...