Scontro a Stupinigi | faida tra fedeli per la Madonna del 1994

A Stupinigi, nel parco che ospita la statua dell’Immacolata della Misericordia, si è svolto ieri un acceso scontro tra due gruppi religiosi durante le celebrazioni del trentaduesimo anniversario di un evento avvenuto nel 1994. La manifestazione ha attirato l’attenzione di numerosi partecipanti e ha portato a tensioni tra le fazioni coinvolte. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui danni causati.

A Stupinigi, il parco che ospita la statua dell’Immacolata della Misericordia è diventato ieri il teatro di un acceso scontro tra due fazioni religiose, in occasione del trentaduesimo anniversario di un evento mistico avvenuto nel 1994. Mentre Eugenio Pailo, ex dipendente della Fiat, celebrava il suo ritorno con una nuova visione della Vergine, un gruppo rivale guidato da Ignazio Bianco ha alzato la voce per contrastare la preghiera, trasformando il luogo del pellegrinaggio in uno scenario di divisione sociale e spirituale. Trentadue anni di apparizioni e la frattura tra i fedeli. La vicenda affonda le radici in un periodo che va dal 1994 al 2001, quando Eugenio Pailo iniziò a recarsi ogni primo sabato del mese nello stesso punto per ricevere messaggi trascorsi dalla Madonna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro a Stupinigi: faida tra fedeli per la Madonna del 1994 Migliaia di fedeli riuniti per la Madonna del Soccorso, in città: ritorno degli emigranti italianiGiovedì 5 febbraio 2026, a Sciacca, la città si è riunita in una cerimonia religiosa e tradizionale per celebrare il Voto del 2 febbraio 1626, quando... Faida tra Rom e albanesi, rogo nelle case popolari del Circus: 21 feriti tra cui 10 bambini. La vicina: «Litigavano da mesi»VENEZIA - È di 21 feriti, tra cui 10 bambini, il bilancio dell’incendio doloso che lunedì notte un uomo italiano di origini rom ha appiccato alla...