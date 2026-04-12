Scontri dopo la partita contro il Torino fermati 6 tifosi dell' Hellas

Dopo la partita tra Torino e Verona, sono scoppiati disordini che hanno portato all’arresto di nove persone. Sei di queste sono tifosi dell’Hellas Verona, mentre gli altri tre sono sostenitori del Torino. I disordini sono avvenuti al termine dell’incontro giocato ieri, 11 aprile. La polizia ha fermato complessivamente sei tifosi del Verona coinvolti negli scontri.

Il bilancio dei gravi disordini scoppiati al termine della sfida di ieri, 11 aprile, tra Torino e Verona conta 9 arresti complessivi, tra cui figurano 6 sostenitori scaligeri e 3 appartenenti alla fazione granata.La tensione è esplosa intorno alle 18.30, mentre i sostenitori ospiti stavano.🔗 Leggi su Veronasera.it Scontri in A1 tra i tifosi di Napoli e Lazio, fermati a Torino i supporters azzurriSono stati individuati a Torino, dalla Polizia di Stato, che ora li sta identificando, i tifosi partenopei che avrebbero preso parte agli scontri... Scontri a Torino: due fermati e tre segnalati dopo scontro tra forze dell’ordine e gruppi di giovaniA Torino, nella serata di ieri, sono esplosi scontri tra forze dell’ordine e gruppi di giovani in diverse zone del centro città, con un bilancio di...