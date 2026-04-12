Schlein al Vinitaly | ‘Crisi economica e guerra da fermare’

Durante la visita al Vinitaly, la leader del Partito Democratico ha sottolineato la necessità di intervenire con decisione sia sul fronte economico che su quello internazionale. Ha invitato il governo a prendere misure più efficaci per affrontare la crisi economica e la situazione di conflitto armato in corso, evidenziando l’urgenza di un’azione più incisiva su questi temi.

Durante la sua partecipazione aVinitaly, la segretaria delPartito Democratico,Elly Schlein, ha offerto un’analisi della situazione italiana, soffermandosi sullecondizioni economichedel Paese e suglisviluppi del panorama internazionale. Parlando ai giornalisti, Schlein ha raccontato di avervisitato quasi tutti i padiglionidell’evento senza riscontrare, tra gli operatori presenti, un particolare interesse verso il concetto di “campo largo”, al centro deldibattito politico nazionale. Al contrario, ha sottolineato come le preoccupazioni prevalenti riguardino ledifficoltà economiche delle famiglie italiane, sempre più colpite dalletensioni dell’attuale contesto economico.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein al Vinitaly: ‘Crisi economica e guerra da fermare’ Donald Trump al minimo storico: il gradimento crolla al 33%. A pesare la guerra in Iran e la crisi economica in UsaIl tasso di approvazione è cinque punti più basso rispetto al luglio del 2025 e di 11 punti rispetto allo scorso aprile. Schlein: «Il governo prema su Trump per fermare la guerra»Intervista La leader Pd: «Un attacco illegale, Meloni dica subito no all’uso delle basi Usa in Italia: sarebbe una violazione dell’articolo 11» Elly...