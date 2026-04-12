Scarica dopo il trionfo in Coppa Banca Annia ko dopo 21 vittorie consecutive

Dopo aver conquistato la Coppa Italia e aver ottenuto la promozione in A3, la squadra di volley femminile di serie B1 ha subito una sconfitta, interrompendo una serie di 21 vittorie consecutive. La partita si è conclusa con una sconfitta che non mette in discussione il cammino positivo della squadra, che aveva già mostrato un rendimento eccezionale durante tutta la stagione.

Prima o poi doveva succedere. Una sconfitta che non scalfisce una stagione da favola per la Banca Annia, impegnata nel campionato di volley femminile di serie B1, recentemente promossa in A3 e fresca di vittoria della Coppa Italia. A Schio arriva la prima sconfitta stagionale per la Banca Annia.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Banca Annia vola in A3: 21 vittorie e ora la sfida Coppa ItaliaLa ventunesima vittoria consecutiva della Banca Annia Padova Women, ottenuta ieri sera contro la Rothoblaas Volano nel campionato di serie B1, ha...