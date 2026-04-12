Scandone in campo per il piccolo Nicolò | la donazione

La squadra di pallacanestro ha deciso di destinare l’intero incasso di un evento benefico al piccolo Nicolò, un bambino affetto da Atassia. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei giocatori in campo, con l’obiettivo di sostenere la sua battaglia contro la malattia. La donazione è stata annunciata ufficialmente e ha coinvolto i tifosi presenti e coloro che hanno contribuito alla raccolta.

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto semplice, ma dal valore immenso, che unisce sport e solidarietà: la Scandone Avellino ha devoluto l’intero incasso del Box Pasquale al piccolo Nicoló, impegnato nella sua coraggiosa battaglia contro l’ Atassia. Non si tratta semplicemente di una donazione. È un abbraccio collettivo che unisce tifosi, squadra, società e sponsor in un unico grande gesto d’amore. È la dimostrazione che, quando una comunità si stringe attorno a chi ha bisogno, può diventare più forte di qualsiasi difficoltà. La Scandone Avellino scende così in campo per una partita diversa, la più importante: quella della solidarietà. Una sfida che si gioca insieme, con il cuore, con l’obiettivo di non lasciare mai solo chi sta affrontando momenti difficili.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scandone in campo per il piccolo Nicolò: la donazione La Scandone Avellino in campo per NicolóUn gesto semplice, ma dal valore immenso, che unisce sport e solidarietà: la Scandone Avellino ha devoluto l’intero incasso del Box Pasquale al... Leggi anche: Scandone pronta al ritorno in campo: Dell’Imperio carica la squadra