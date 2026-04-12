Una nuova sfida nel mondo dei videogiochi sportivi permette ai giocatori di ottenere un oggetto speciale, chiamato “gettone”, completando una rosa di giocatori a prezzo contenuto. Questo oggetto consente di migliorare le prestazioni di un calciatore offensivo, aumentando le sue capacità di velocità e dribbling. La sfida si concentra sulla gestione di una rosa e sull’utilizzo strategico del gettone per potenziare il proprio team.

Questa sfida introduce una meccanica dinamica: completando una rosa dal costo contenuto, otterrai il “gettone” necessario per far fare un salto di qualità a un tuo giocatore offensivo. Dettagli e Scadenza. Durata: 7 giorni.. Premio: 1x Academy Slot EVO (Consumabile per attivare l’Evoluzione).. Obiettivo dell’Evoluzione: Potenziare drasticamente Velocità e Dribbling.. Requisiti della SBC: Un investimento minimo. Per ottenere questo prezioso consumabile, i requisiti sono estremamente accessibili, perfetti per chi ha accumulato giocatori dagli ultimi Incontri Principali. Min. 1 giocatore TOTW (Squadra della Settimana).. Valutazione squadra: min. 84.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC Velocity Touch EVO: sblocca il consumabile per velocità e dribbling! Il boost per il tuo talento 88 OVR

SBC ‘Crownbreaker Boost EVO’: ottieni il consumabile per l’attacco totale! La guida alla sfida da 86 OVRA differenza delle normali Evoluzioni che trovi nel menu dedicato, questa deve essere sbloccata tramite una sfida creazione rosa.

Evo ‘Sotto i riflettori’: boost +10 OVR e Dribbling 93! Arriva la nuova stella per il tuo attacco (Into the spotlight)Questa Evoluzione è focalizzata sulla creatività e sulla capacità di saltare l’uomo.