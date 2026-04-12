Savona trionfa sulla Praese | doppietta acrobatica e tre punti chiave

Nel calcio ligure, il match tra Savona e Praese si è concluso con una vittoria di misura per i padroni di casa, che hanno segnato due gol con azioni acrobatiche. La squadra ospite ha risposto con un gol, ma non è riuscita a recuperare il risultato finale di 2-1. La partita si è giocata in un contesto di grande intensità, influenzando gli equilibri in classifica e lasciando spazio a discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Il Savona ha superato la resistenza della Praese con un netto 2-1, consolidando il proprio percorso in una domenica di calcio ligure caratterizzata da tensioni agonistiche e scatti decisivi in classifica. La vittoria ottenuta al Faraggiana ha permesso ai biancoblù di accumulare tre punti vitali, mentre sullo sfondo si muovono le strategie per i prossimi impegni playoff, in un clima dove ogni singolo episodio può spostare gli equilibri del campionato. L’ascesa del Savona tra acrobazie e controllo del campo. La partita è stata dominata da una prestazione solida dei padroni di casa, che hanno saputo gestire i momenti di pressione avversaria grazie a interventi tempestivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona trionfa sulla Praese: doppietta acrobatica e tre punti chiave Benvenuti nella nebbia. Doppietta da tre puntiMAROTTESE 2 REAL METAURO 0 SAN COSTMAROTTESE: Palazzi, Brancasecca, Vitali, Pierelli, Dione, Passarini, Paszynski (33’ st Catalano), Saurro A. Brindisi trionfa 3-1 a Surbo: emergenza e cuore per tre punti pesantiL’Aurora Volley Brindisi vince in trasferta a Surbo con un netto 3-1 L’Aurora Volley Brindisi ha conquistato tre punti preziosi in trasferta,...