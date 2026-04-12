Savigliano-Terni Volley Academy 3-1 i piemontesi tornano avanti nella serie
Nella gara valida per i playout di Serie A3, la Terni Volley Academy ha subito una sconfitta con il punteggio di 3-1 contro il Monge-Gerbaudo Savigliano. La partita si è svolta sul campo piemontese, e con questa vittoria i padroni di casa si sono portati in vantaggio nella serie. La Terni Volley Academy ha cercato di opporsi, ma non è riuscita a evitare il risultato sfavorevole.
La Terni Volley Academy lotta ma esce sconfitta da gara 3 dei playout di Serie A3, cedendo 3-1 sul campo del Monge-Gerbaudo Savigliano. Gli umbri tengono viva la partita grazie alla reazione nel terzo set, ma nel complesso devono arrendersi a una formazione piemontese più solida ed efficace nei.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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