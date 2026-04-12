Una sauna a infrarossi viene confrontata con la figura di un noto cantante, evidenziando i benefici del calore radiante sui muscoli e sul recupero fisico. Il calore penetra nei tessuti e favorisce i processi di rigenerazione muscolare, secondo studi e testimonianze di utilizzatori. Questa tecnologia viene utilizzata per accelerare il recupero dopo l’attività fisica e alleviare tensioni muscolari, senza dover ricorrere a metodi tradizionali di riscaldamento o sudorazione intensa.

Harry Styles è un esempio di stile per milioni di persone in tutto il mondo. Un cantante che spesso crea le mode e le tendenze, non solo nel look ma anche nel modo di vivere. Le sue passeggiate romane hanno reso ancor più popolari alcune zone di Roma e un modo rilassato di vivere e abbracciare l'arte. Ma Styles è anche uno sportivo, ama correre, ha partecipato sotto pseudonimo ad alcune maratone e per curare il suo corpo si sarebbe fatto installare nella sua casa di Londra, una sauna a infrarossi da 20mila sterline. Questo ritrovato di bellezza e benessere sta entrando sempre più nella routine di molti sportivi e non solo. Secondo diversi esperti la sauna a infrarossi è utile per gestire la salute in modo proattivo, sostenendo lunghi tour, come fanno i cantanti, o performance atletiche di alto livello.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sauna a infrarossi come Harry Styles? I benefici per muscoli e recupero

Harry Styles e la sauna a infrarossi, fisiatra ‘previene rischi sovrallenamento e rigenera muscoli’(Adnkronos) – Anche in Italia lo hanno visto in tanti la scorsa estate nelle notti romane, intento a correre fra le vie della Capitale.

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