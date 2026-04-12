Il 16 aprile 2026, Sassari organizzerà una giornata dedicata alla sensibilizzazione sull’uso di alcol tra i giovani, con interventi coordinati dalla Asl locale. La città si mobiliterà attraverso eventi in piazza e l’utilizzo di tecnologie come i visori per simulare gli effetti dell’alcol. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al consumo eccessivo di bevande alcoliche.

La città di Sassari si prepara a una giornata di mobilitazione sociale e sanitaria il prossimo 16 aprile 2026, con una serie di interventi coordinati dalla Asl di Sassari per sensibilizzare la comunità sul tema dell’alcol. L’iniziativa, che vede coinvolti studenti, cittadini e professionisti del settore, si inserisce nel quadro dell’Alcohol Prevention Day, un progetto promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e sostenuto finanziariamente dal Ministero della Salute per promuovere una cultura della responsabilità individuale e della salute pubblica. Dall’esperienza tecnologica al dialogo nelle piazze: il programma del 16 aprile. Il percorso di sensibilizzazione previsto per giovedì prossimo si articolerà attraverso tre momenti distinti, pensati per colpire diversi segmenti della popolazione sassarese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari contro l’alcol: visori e piazze per sensibilizzare i giovani

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