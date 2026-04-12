Sardegna | affitto zero e zero tasse per riaprire un negozio nel borgo

Nel Comune di Cheremule, in provincia di Sassari, è stata avviata una proposta rivolta agli imprenditori interessati ad aprire un negozio di alimentari nel centro del paese. La misura prevede che i locali vengano messi a disposizione senza costi di affitto e che non siano applicate tasse per i primi tre anni. La proposta mira a incentivare l’insediamento di nuove attività nel borgo.

Il Comune di Cheremule, in provincia di Sassari, ha lanciato una chiamata per imprenditori interessati ad aprire un negozio di alimentari nel borgo, offrendo locali gratuiti e zero tasse per i primi tre anni. L’iniziativa punta a risolvere l’assenza di servizi essenziali che isola i 380 abitanti del centro sardo. L’offerta dell’amministrazione per riattivare il presidio sociale. Per contrastare la fuga dai piccoli centri, l’amministrazione locale ha deciso di mettere a disposizione un immobile comunale che precedentemente ospitava una macelleria. Il piano prevede una concessione dei locali senza alcun costo prenderà in gestione l’attività durante il primo triennio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna: affitto zero e zero tasse per riaprire un negozio nel borgo Casa in comodato e poi affitto: ecco chi paga davvero le tasseIl proprietario di un immobile e chi ne detiene l’uso gratuito devono fare attenzione a chi spetta la dichiarazione dei redditi quando la casa viene... “Cedesi attività senza spese di investimento, ma solo ai giovani”: la sfida del negozio nel borgo storicoSerra de’ Conti (Ancona), 25 marzo 2026 – In un’epoca in cui le saracinesche dei piccoli borghi tendono ad abbassarsi definitivamente, c’è chi decide...