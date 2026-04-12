È stata pubblicata presso le edizioni del Galluzzo una nuova edizione critica del

Finalmente è uscita presso le edizioni del Galluzzo una compiuta edizione critica del “Dialogo della divina provvidenza” di Caterina da Siena. La prima presentazione non poteva che svolgersi nella città natale della santa: è in programma domani all’ Accademia degli Intronati (via di Città 75), ore 17. Saranno Isabella Gagliardi, Claudio Lagomarsini e Lino Leonardi, insieme alla curatrice Noemi Pigini, a spiegare le acquisizioni conseguite. Il testo di quest’opera maestosa ha avuto parecchie traversie nel Novecento. Poco dopo la prima, comparsa (1912) a cura di Matilde Fiorilli nella collana laterziana degli “Scrittori d’Italia”, apparve (1928) una seconda edizione interamente riveduta da Santino Caramella.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Caterina. Quell’intenso colloquio con Dio

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