Domenica 12 aprile alle ore 17, Palazzo Roverizio a Sanremo ospiterà un evento musicale intitolato

Un viaggio sonoro che attraversa confini geografici e temporali animerà Palazzo Roverizio a Sanremo nella giornata di domenica 12 aprile alle ore 17. Il concerto, intitolato Echi di terre lontane, vedrà la partecipazione di tre musiciste: il soprano Angelica Cirillo, la violinista Soraya Granata e la pianista Elena Tirrito, unite in un progetto che fonde diverse sensibilità artistiche in un unico percorso espressivo. L’intreccio musicale tra tradizioni spagnole e ritmi del tango. Il programma orchestrato per l’appuntamento di Sanremo punta su una varietà di suggestioni che spaziano tra diverse culture. Gli ascoltatori potranno immergersi nell’intensità delle composizioni provenienti dalla Spagna, per poi spostarsi verso le atmosfere cariche di nostalgia tipiche dei tanghi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, viaggio musicale tra Spagna e Tango a Palazzo Roverizio

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