Sanremo segreta | 7 percorsi per scoprire l’anima della città
Il 17 aprile alle 17, la Sala Soci della Coop di Sanremo ospiterà un evento dedicato alla scoperta della città. Durante l’incontro verranno presentati sette percorsi pensati per approfondire la conoscenza del territorio e delle sue peculiarità. L’evento si svolge nel contesto di un’iniziativa che mira a valorizzare la cultura locale attraverso un percorso di approfondimento. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio Sanremo.
Il prossimo giovedì 17 aprile, alle ore 17, la Sala Soci della Coop di Sanremo diventerà il palcoscenico di un approfondimento culturale dedicato alla valorizzazione del territorio. L’appuntamento, intitolato A spasso per Sanremo, vedrà protagonista l’esperto Marco Macchi, autore della Guida turistica di Sanremo, che guiderà i presenti attraverso una narrazione visiva strutturata su sette diversi percorsi tematici. L’iniziativa, pensata sia vive la città che per i visitatori, punta a far riscoprire le diverse anime della Città dei Fiori, spaziando dai resti dell’epoca medievale ai periodi legati alla Belle Époque, fino ai tesori botanici meno conosciuti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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