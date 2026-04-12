Sanremo piange Antonella Bernocco | via Cavour perde un pilastro

Sanremo piange Antonella Bernocco: via Cavour perde un punto di riferimento. La città si sveglia con il vuoto lasciato dalla scomparsa di una figura che aveva segnato il tessuto commerciale e sociale della zona centrale. La sua assenza si fa sentire tra le attività e le persone che quotidianamente frequentavano il cuore della città, creando un senso di perdita condiviso tra i residenti.

Sanremo si risveglia oggi con un senso di vuoto che attraversa le strade del centro, colpendo il cuore pulsante del commercio locale. La scomparsa di Antonella Bernocco Marangon, avvenuta dopo una lunga battaglia contro la malattia, ha lasciato senza risposta la comunità cittadina e i frequentatori di via Cavour. La titolare dello storico esercizio Stock ‘n Shock è morta a 61 anni, lasciando un segno profondo tra chi l’ha conosciuta per la sua capacità di unire accoglienza e spirito innovativo. Il silenzio di via Cavour e il vuoto lasciato da una figura centrale. L’immagine che colpisce chi percorre oggi il tragitto verso il cuore commerciale della città è quella della saracinesca abbassata dello Stock ‘n Shock.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo piange Antonella Bernocco: via Cavour perde un pilastro Contigliano piange Franco: un pilastro crollatoContigliano, piccolo borgo della provincia di Rieti, è scosso dal dolore per la perdita improvvisa di Francesco Martellucci, noto a tutti come Franco. Ponzone piange Michele Tamburrano: addio a un pilastro della comunitàLa comunità di Ponzone, nel basso Triverese, si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Michele Tamburrano, scomparso improvvisamente all’età di 75...