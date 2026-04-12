Sannio tentata truffa a un 98enne | un arresto

Nel Sannio, i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver tentato di truffare un uomo di 98 anni. Durante l’intervento, sono state recuperate alcune delle cose sottratte. La vicenda è stata comunicata ufficialmente tramite un comunicato stampa. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità dell’episodio o alle motivazioni dell’arresto.

In particolare, un 98enne di Paduli veniva contattato telefonicamente da un giovane che, fingendosi suo nipote, raccontava una storia confusa relativa a presunti problemi economici urgenti. Con abile raggiro, il truffatore riusciva a convincere l’anziano a raccogliere denaro contante e gioielli da consegnare a un sedicente amico incaricato del ritiro. L’uomo, insieme alla moglie, preparava quindi contanti e diversi monili preziosi, lasciandoli sul tavolo come indicato durante la telefonata. Poco dopo si presentava presso l’abitazione un giovane che dichiarava di chiamarsi “Marco”, il quale si impossessava rapidamente dei beni per poi allontanarsi.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, tentata truffa a un 98enne: un arresto Investe un vigile dopo una tentata truffa, arresto convalidato per un 22enneInsieme alla moglie e con a bordo il figlio di tre anni ha simulato un incidente per derubare una donna. Leggi anche: Truffa a un 98enne, nasconde 50mila euro... negli slip: arrestato 19enne a Benevento