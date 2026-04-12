Sanità Sibaritide | il sindaco attacca i reparti spostati senza senso

Il sindaco di Corigliano-Rossano ha espresso critiche riguardo allo spostamento dei reparti dello spoke sanitario, sostenendo che le operazioni in atto risultano prive di una logica organizzativa chiara. La sua presa di posizione si concentra sulla percezione di un trasferimento privo di motivazioni concrete, evidenziando come tali decisioni siano considerate inutili e senza un piano preciso. La questione riguarda le modifiche alla distribuzione delle strutture sanitarie locali.

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha denunciato l’inutilità delle operazioni in corso per il trasferimento dei reparti dello spoke, evidenziando come tali manovre non rispondano a una strategia organizzativa coerente. Secondo il primo cittadino, lo spostamento di unità funzionali all’interno della stessa città non garantisce alcun beneficio reale alla popolazione della Sibaritide, specialmente in un momento in cui la sanità locale affronta gravi criticità legate all’emigrazione sanitaria e alla rinuncia alle cure. L’inefficacia della riorganizzazione sanitaria locale. La gestione del sistema sanitario nella zona è stata oggetto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Sibaritide: il sindaco attacca i reparti spostati senza senso Sanità Ascolana: 1,7 milioni per nuovi reparti e trasfusionaleLe procedure di gara per il potenziamento dei servizi sanitari nell’area di Ascoli Piceno sono ufficialmente entrate nel vivo, con interventi mirati... Sanità, 871 aggressioni in 3 anni: Pronto Soccorso e repartiUn’indagine condotta dall’Ulss 6 Euganea ha messo in luce un preoccupante trend di aggressioni al personale sanitario, registrando 871 segnalazioni...