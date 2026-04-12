Sanità dalla Regione in arrivo 154 milioni per nuovi reparti e apparecchiature tecnologiche

Nella regione sono stati annunciati circa 154 milioni di euro destinati a migliorare le strutture sanitarie. Di questi, oltre 153 milioni sono destinati all’edilizia sanitaria e all’acquisto di nuove apparecchiature tecnologiche nelle strutture ospedaliere di Roma e del Lazio. La somma sarà utilizzata per realizzare nuovi reparti e aggiornare le attrezzature presenti nelle strutture pubbliche.

Oltre 153 milioni in arrivo per l’edilizia sanitaria e il potenziamento delle apparecchiature tecnologiche negli ospedali di Roma e del Lazio. La commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, presieduta da Alessia Savo (FdI), ha espresso, all’unanimità, parere.🔗 Leggi su Latinatoday.it Sanità Ascolana: 1,7 milioni per nuovi reparti e trasfusionaleLe procedure di gara per il potenziamento dei servizi sanitari nell’area di Ascoli Piceno sono ufficialmente entrate nel vivo, con interventi mirati...