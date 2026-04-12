Sanità Calabria | farmacie pilastro contro i limiti del piano di rientro

Durante un convegno a Catanzaro promosso da Federfarma, il consigliere regionale ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione sanitaria calabrese, invitando la politica locale a mantenere un atteggiamento realistico. Ha anche sottolineato il ruolo delle farmacie come elemento fondamentale nel sistema sanitario regionale, soprattutto in relazione ai limiti imposti dal piano di rientro. La discussione si è concentrata sulle criticità e sulle sfide ancora presenti nel settore.

Il consigliere regionale Enzo Bruno ha espresso forti riserve durante il convegno organizzato a Catanzaro da Federfarma, guidata da Enzo Defilippo, ammonendo la politica calabrese a non cadere in eccessi di euforia dopo la fine del commissariamento sanitario. L’incontro, che celebrava il decennale dell’associazione, ha messo in luce come il sistema della regione debba ancora affrontare le pesanti eredità economiche e legislative degli ultimi diciassette anni. La farmacia come pilastro della sanità territoriale. Le farmacie locali si sono trasformate profondamente, passando da semplici punti di distribuzione di medicinali a veri e propri centri di servizi per la comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Calabria: farmacie pilastro contro i limiti del piano di rientro Calabria, sanità in crisi: dieci anni di Piano di Rientro senza risultati e un sistema fragile al bivio.Dieci Anni di Rinvii: La Sanità Calabrese al Bivio e il Piano di Rientro che Non Si Chiude La sanità calabrese è ancora oggi stretta nella morsa di... Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della SaluteLa Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007.