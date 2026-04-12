Sanità 4 mesi per un esame istologico | Malati oncologici abbandonati

Un paziente di Jesi ha riferito di aver ricevuto una diagnosi di possibile patologia oncologica e di avergli comunicato che l’esame istologico potrebbe richiedere fino a quattro mesi di attesa. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi si trova in attesa di esami diagnostici essenziali per la diagnosi e il trattamento di malattie gravi. La durata dei tempi di attesa appare particolarmente lunga e preoccupante in un contesto di cure sanitarie.

Ancona, 12 aprile 2026 – “Per l’esame istologico? Potrebbe attendere anche quattro mes i”. E’ la risposta che si è sentito dire un paziente jesino affetto da probabile patologia oncologica. La sanità marchigiana si trova ad affrontare una nuova, drammatica emergenza dopo lo scandalo del plasma: quella dei tempi d’attesa per gli esami istologici, essenziali per la diagnosi e la cura dei tumori. Un paziente jesino nei giorni scorsi si è sentito rispondere che per l’esito del proprio esame potrebbe dover attendere fino a quattro mesi, un lasso di tempo che in oncologia può fare la differenza tra la vita e la morte. La situazione, già critica nel 2025, è precipitata all’inizio del 2026.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanità, 4 mesi per un esame istologico: “Malati oncologici abbandonati” Solidarietà e musica per aiutare i malati oncologiciSolidarietà, questo il valore più grande dimostrato nell’evento organizzato dall’associazione LeQuattroEsse, con il patrocinio e il sostegno del... Leggi anche: Roberta Repetto morta dopo aver tolto un neo senza esame istologico, cosa rischia il medico Paolo Oneda