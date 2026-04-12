Sangue in piazza a Massa | 47enne muore davanti al figlio di 11 anni ucciso da un branco di giovani Il bambino ricoverato in stato di choc

A Massa Carrara, una persona di 47 anni è deceduta in strada davanti al figlio di 11 anni, che è stato ricoverato in stato di choc. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è stato colpito da un gruppo di giovani. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato durante le ore notturne, in un episodio di violenza improvvisa e senza apparente motivo.

La violenza non conosce tregua e l’orrore non ammette limiti di orario: e a Massa Carrara sembra proprio che ferocia e crudeltà abbiano scelto il cuore della notte per consumare l’ennesima tragedia figlia del vuoto e dell’aggressività gratuita. Un agguato mortale culminato in tragedia quando la serata di ieri (sabato 11 aprile) e l’alba della domenica stavano per avvicendarsi. Sangue in piazza a Massa: 47enne ucciso davanti al figlio, aggredito da una baby gang. Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato attaccato da un gruppo di giovani in Piazza Felice Palma, nel pieno centro della città, e a pochi passi dal Comune. Secondo le prime informazioni, con lui si trovava anche il figlio di 11 anni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sangue in piazza a Massa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni, ucciso da un branco di giovani. Il bambino ricoverato in stato di choc Leggi anche: Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corsoUn uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma.