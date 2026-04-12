Nella sfida tra Sangiustese e Tolentino, l'allenatore del Tolentino ha dichiarato che si tratta di una partita decisiva per la salvezza, sottolineando l’importanza di non commettere errori. Il tecnico della Sangiustese ha invece indicato la partita come un’occasione fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai playoff. Entrambe le squadre si preparano a un incontro che potrebbe influenzare il loro cammino nel campionato.

TOLENTINO "Gara da dentro o fuori. Contro la Sangiustese vietato commettere passi falsi, per continuare a rincorrere i playoff ". Nicolò Rozzi, centrocampista del Tolentino, parla così in vista del match contro la Sangiustese. La formazione cremisi scenderà in campo per regalarsi ancora una chance in chiave playoff quando mancano tre gare alla fine. "Ci siamo lasciati prima della sosta – dice Rozzi – con due gare ben giocate contro le prime della classe in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Con la Sangiustese è una gara spartiacque e ci siamo allenati bene per essere brillanti. La Sangiustese è una squadra forte, non viene da un momento positivo ma è una mina vagante che può metterci in difficoltà come ha dimostrato all’andata vincendo a Tolentino".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiustese-Tolentino. Pazzarelli: "Ci servono punti per la salvezza». Rozzi: "È una gara da dentro o fuori per i playoff»

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