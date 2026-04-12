San Michele che risposta del territorio | 180 realtà aderiscono a Occhio al ponte

Meno di due settimane di vita e già 180 soggetti aderenti tra cittadini, comitati, associazioni, imprese, gruppi consiliari e partiti. La rete "Occhio al ponte" è un movimento che si sta conquistando uno spazio sempre più importante, così come importanti sono i temi sul banco: il futuro del Ponte.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Nasce la rete "Occhio al ponte", anche una fiaccolata per la salvaguardia del San MicheleI promotori: "L'obiettivo è unire cittadini, comitati, associazioni, imprese ed enti locali impegnati per la tutela del Ponte di Paderno d'Adda, dei...