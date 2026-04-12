San Mauro Castelverde vitello cade in un pozzo | i vigili del fuoco lo tirano fuori

Stamattina, nel Comune di San Mauro Castelverde, un vitello è caduto in un pozzo di circa cinque metri di profondità. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per recuperare l’animale e, dopo aver estratto il vitello, lo hanno messo in salvo. L’intervento si è concluso con successo, senza riportare ferite gravi all’animale.

I vigili del fuoco hanno recuperato un vitello caduto stamattina in un pozzo profondo circa 5 metri. È accaduto nel Comune madonita di San Mauro Castelverde.Il personale dei vigili del fuoco, tramite l'uso di corde e di un'autogru, è riuscito a mettere in salvo l'animale. Le operazioni di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Gatto cade in un pozzo profondo 7 metri: salvato dai vigili del fuocoUna Pasquetta che si stava trasformando in dramma ha avuto un lieto fine a Jesi, grazie al tempestivo e professionale intervento dei soccorritori. Cane cade in un pozzo tra le campagne: salvato dai vigili del fuocoMESAGNE - Un intervento provvidenziale quello compiuto oggi pomeriggio (29 gennaio 2026) dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi,...