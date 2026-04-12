San Martino | successo per la prevenzione maschile 426 visite gratis

Nel fine settimana appena trascorso, l’IRCCS Policlinico San Martino di Genova ha accolto 426 persone per il primo evento del programma Uomo in Salute, Open Week-end 2026. L’iniziativa prevedeva visite gratuite dedicate alla prevenzione maschile e si è svolta nel rispetto delle modalità stabilite. L’evento ha coinvolto un numero consistente di partecipanti, contribuendo alla promozione della salute maschile nella regione.

Nel fine settimana appena trascorso, l’IRCCS Policlinico San Martino di Genova ha registrato la partecipazione di 426 utenti per il primo appuntamento del programma Uomo in Salute, Open Week-end 2026. L’iniziativa, focalizzata sulla prevenzione urologica maschile, ha permesso di offrire visite gratuite e consulti specialistici senza necessità di prenotazione, aprendo i servizi sanitari a una platea numerosa di cittadini. La risposta della popolazione alla sanità territoriale. I numeri emersi dal Policlinico San Martino indicano un interesse molto alto verso le attività di screening proattivo. Durante i due giorni dedicati al primo turno dell’Open Week-end, la capacità di intercettare bisogni medici precedentemente non espressi si è tradotta in oltre quattrocento prestazioni cliniche effettuate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Martino: successo per la prevenzione maschile, 426 visite gratis San Martino, nel weekend visite gratis al seno senza prenotazione: orari e modalitàA seguito dell’adesione dell’ospedale San Martino al progetto ‘Donna in Salute - Open Week-end 2026’, sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle ore 9:00... "Salute in Comune" a Cascina: esami e visite gratis per la prevenzione del tumore al senoCascina (PI), 23 febbraio 2026 – Dalla collaborazione tra Comitato Progetti Sociali ETS, Croce Rossa Italiana Comitato di San Frediano a Settimo e...