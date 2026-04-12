San Giovanni La Punta centrodestra unito a sostegno di Santo Trovato

A San Giovanni La Punta, il centrodestra ha confermato il sostegno a Santo Trovato, con una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, anche nelle componenti legate a Salvo Tomarchio e Renato Schifani. La formazione politica si è presentata unita, ribadendo la volontà di superare le esperienze passate e di avviare una nuova fase amministrativa nel paese.

Una coalizione solida e compatta -Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia (nelle componenti riconducibili a Salvo Tomarchio e Renato Schifani) - ha ribadito con forza l’obiettivo condiviso: segnare una netta discontinuità rispetto al passato e aprire una nuova fase amministrativa, superando.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Elezioni a San Giovanni La Punta, FdI schiera Santo Trovato come candidato sindacoFratelli d’Italia ufficializza la candidatura di Santo Trovato alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative di San Giovanni La... Elezioni a sindaco di San Giovanni La Punta, Forza Italia: ufficializzato il sostegno a Mario BrancatoSi è svolta oggi la segreteria provinciale di Forza Italia Catania, convocata dall’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone, alla presenza...