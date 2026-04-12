San Cataldo il M5S difende il risanamento | Basta propaganda

Un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ha replicato alle accuse riguardanti il progetto di risanamento in città, affermando che si tratta di una questione consolidata e priva di intenzioni di propaganda. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra l’amministrazione e alcune forze politiche locali, con il consigliere che ha ribadito l’impegno del suo gruppo nel portare avanti le attività di riqualificazione. La vicenda prosegue senza ulteriori sviluppi ufficiali fino a questo momento.

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, David Alù, ha risposto con forza alle critiche avanzate dalle opposizioni di centrodestra a San Cataldo, rivendicando l’operato dell’attuale amministrazione nel gestire un territorio segnato da gravi passività finanziarie e da una precedente gestione commissariale. Secondo il rappresentante del M5S, la necessità di riconoscere il percorso di risanamento intrapreso è un dovere che spetta a tutta la classe politica locale, indipendentemente dalle appartenenze. La ricostruzione amministrativa dopo il dissesto e lo scioglimento del consiglio. Le dinamiche politiche che attraversano San Cataldo affondano le radici in una fase storica estremamente complessa per l’ente locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Cataldo, il M5S difende il risanamento: “Basta propaganda Leggi anche: Taranto, San Cataldo, Dinoi (Noi Moderati): “Cittadini presi in giro, avevamo ragione: era solo propaganda” Leggi anche: Violenza sulle donne, Bilotti (M5S): “Sul consenso basta propaganda”