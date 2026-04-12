Salvini | Vogliamo censire tutte le moschee irregolari e poi chiuderle

Il leader di un partito politico ha annunciato l’intenzione di censire tutte le moschee considerate irregolari e di chiuderle successivamente. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento programmato per il 18 aprile a Milano, dove un corteo è stato organizzato per manifestare contro il fanatismo e difendere i valori europei. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini e sostenitori in una mobilitazione pubblica.

MILANO – “Vogliamo censire tutte le moschee irregolari e poi chiuderle: stop al fanatismo. Sabato 18 aprile alle 15, in Piazza Duomo a Milano, scenderemo in piazza con tanti patrioti europei per difendere i nostri valori da chi vorrebbe imporci le proprie culture”. Così sui suoi canali social il leader della Lega, Matteo Salvini. “La sinistra non si smentisce mai: se non la pensi come loro, vorrebbero tapparti la bocca”, aggiunge in un altro post. “A Milano abbiamo visto di tutto, ma per il Pd l’unico problema siamo noi che scendiamo in piazza con le famiglie. Non ci faremo intimidire: chi sceglie la libertà non ha paura di nessuno”, conclude Salvini.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Vogliamo censire tutte le moschee irregolari e poi chiuderle” Taranto, controlli nei cantieri: irregolari tutte le imprese ispezionateTarantini Time QuotidianoStretta dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto nel settore edilizio. Zone 30, Salvini: “Sì davanti alle scuole, no alla guerra ideologica contro le automobili. Autovelox irregolari oltre il cinquanta per cento”Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha ribadito la propria posizione sulle zone 30 e sugli autovelox...