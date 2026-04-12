Salvini sul Remigration Summit | Vogliono impedirlo sono vecchi fascisti Majorino | Politico alla frutta meme vivente

Il Remigration Summit di sabato prossimo 18 aprile sta suscitando reazioni contrastanti tra i politici locali. Da un lato, un rappresentante ha accusato alcuni avversari di voler bloccare l’evento, definendoli “vecchi fascisti”. Dall’altro, un’altra figura ha commentato criticamente, usando termini come “politico alla frutta” e “meme vivente”. La discussione si concentra sulle posizioni e sui commenti pubblici che circolano in vista della manifestazione.

Milano, 12 aprile 2026 – Il Remigration Summit di sabato prossimo 18 aprile continua a infiammare il dibattito politico milanese. Botta e risposta continui, senza esclusione di colpi. Oggi lo scontro è stato a distanza tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino. https:www.ilgiorno.itmilanopoliticaremigration-summit-18-aprile-xdo6a8dg "Mi fa strano che un partito che si dice democratico voglia impedire che in piazza del Duomo ci siano altri cittadini italiani che non la pensano come la sinistra, che vogliono aiutare famiglie imprese. Quindi è un atteggiamento da vecchi fascisti, non da democratici": così il ministro dei trasporti parlando con i giornalisti a un gazebo a Milano a proposito della manifestazione dei Patrioti di sabato prossimo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salvini sul Remigration Summit: “Vogliono impedirlo, sono vecchi fascisti”. Majorino: “Politico alla frutta, meme vivente” Leggi anche: Remigration Summit, Fontana sfida le polemiche: “Sarò in piazza Duomo”. Majorino attacca: “Vergogna” Patrioti, il Pd chiede il voto politico. Salvini: "Atteggiamento da vecchi fascisti"Il 18 aprile la manifestazione dei Patrioti in piazza del Duomo a Milano ci sarà.