Salvini boccia Malagò in Figc | Mi piacerebbe qualche volto nuovo

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso questa mattina una preferenza per un ricambio ai vertici del calcio italiano, commentando la candidatura del presidente del CONI alla guida della FIGC. Durante un'intervista, ha detto di voler vedere “qualche volto nuovo” e ha dichiarato di preferire guardare avanti, senza approfondire ulteriori dettagli sulla situazione attuale o sui candidati coinvolti.

Salvini boccia Malagò: “Mi piacerebbe qualche volto nuovo” “Onestamente preferirei guardare avanti. Se il calcio italiano ha bisogno di un ricambio, mi piacerebbe qualche volto nuovo”. Il vicepremier Matteo Salvini ha risposto così, a margine di un gazebo della Lega a Milano, sulla possibilità che Giovanni Malagò diventi nuovo presidente della Figc. I giornalisti hanno anche chiesto a Salvini dello sfogo dell’ex presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “Onestamente con tutti i problemi che ho da ministro dei Trasporti in questo momento non ho letto lo sfogo di Gravina. Non so cosa abbia detto, però non mi manca come presidente della Federcalcio”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Salvini boccia Malagò in Figc: “Mi piacerebbe qualche volto nuovo” Leggi anche: Figc, Salvini: "Malagò? Mi piacerebbe volto nuovo" Nuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa. Di chi si trattadi Angelo CiarlettaNuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa per il post Gravina.