Salvato un 22enne | l’elicottero vola ma il defibrillatore è rotto

Un giovane di 22 anni è stato recuperato dai soccorritori dopo aver avuto un arresto cardiaco nel primo pomeriggio di domenica 12 aprile in una frazione del comune di Tornaco. L’intervento è stato possibile grazie all’elicottero dei soccorsi, che ha raggiunto rapidamente la zona. Tuttavia, durante le operazioni, si è scoperto che il defibrillatore disponibile era rotto e non funzionante.

Un ventiduenne è stato salvato dai soccorsi dopo un arresto cardiaco avvenuto nel pomeriggio di domenica 12 aprile nella frazione Vignarello, parte del comune di Tornaco. L’emergenza medica ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso e ha messo in luce una criticità strutturale nei servizi di primo intervento della zona. Il momento cruciale si è verificato intorno alle 16:30 nelle vicinanze di via Barbavara. La rapidità della risposta sanitaria è stata garantita dall’invio di un mezzo aereo partito dalla base di Borgosesia, capace di raggiungere tempestivamente il territorio montano vicino al confine con la Lombardia. Sul posto, prima ancora dell’arrivo delle squadre specializzate, era già operativo un medico presente nella zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvato un 22enne: l’elicottero vola, ma il defibrillatore è rotto Gli Usa progettano il velivolo del futuro: vola come un jet ma decolla come un elicotteroLa storica azienda elicotteristica statunitense Bell ha completato la revisione critica del progetto sperimentale appartenente al programma «Sprint»... Malore per il ballerino, salvato col defibrillatoreUn ballerino è stato salvato grazie all’intervento dei sanitari di Croce Italia Emergency.