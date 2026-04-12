Salvato in mare l’assassino ricercato | l’eroina senza saperlo

Il 24 marzo, lungo la costa di Vero Beach in Florida, una donna ha salvato una persona in difficoltà in mare, senza sapere che si trattava di uno dei criminali più ricercati della zona. Il salvataggio è avvenuto mentre la donna si trovava in acqua e ha portato alla scoperta successiva dell’identità dell’uomo soccorso. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno poi proceduto con le operazioni di identificazione e arresto.

Il 24 marzo, lungo la costa di Vero Beach in Florida, un gesto di pura umanità ha messo involontariamente in contatto una cittadina con uno dei criminali più ricercati della contea di Indian River. Belinda, una donna che ha preferito mantenere riservata la propria identità, ha soccorso un uomo in pericolo tra le onde, scoprendo solo successivamente di aver salvato Jesse Scott Ellis, il principale sospettato per un duplice omicidio avvenuto poche ore prima dello scontro con il mare. L’intervento disinteressato sulla spiaggia di South Beach Park. La dinamica del salvataggio si è sviluppata in un momento di estrema vulnerabilità per l’uomo coinvolto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvato in mare l’assassino ricercato: l’eroina senza saperlo Amianto nelle scuole di Roma, il report ONA: 140 edifici a rischio e bonifiche senza mappatura. Bonanni: “I lavoratori si trovano esposti senza saperlo”Nel 2024, tra il territorio del Comune di Roma e quello della Città Metropolitana, si contano circa 140 edifici scolastici con presenza accertata o... Amianto nelle scuole di Roma, il report ONA: 140 edifici a rischio e bonifiche senza mappatura. L’allarme: “I lavoratori si trovano esposti senza saperlo”Nel 2024, tra il territorio del Comune di Roma e quello della Città Metropolitana, si contano circa 140 edifici scolastici con presenza accertata o... Bandits attack a scholar! Badass assassin drops in to slay them all!