Saltano le rane Fermignano scalda le carriole

A Fermignano, il bel tempo ha attirato numerosi appassionati che si sono riuniti nel pomeriggio per assistere alla tradizionale gara tra le contrade. La manifestazione, caratterizzata dalla competizione tra le diverse frazioni del comune, si svolge in questa giornata e ha richiamato molti spettatori. La festa popolare si svolge tra le vie del paese, con le persone che si radunano per vivere in prima persona l’evento.

Saltano le rane a Fermignano, spinte dal bel tempo e dal calore di tanti appassionati che raggiungono il comune metaurense per non perdersi la contesa delle contrade in programma oggi pomeriggio. In questa sessantesima edizione la ProLoco del presidente Loris Scansalegna ha voluto fare le cose in grande andando ad arricchire il momento più atteso, la corsa delle rane in cariola, con un ulteriore sfida: "Oltre alla gare dei giovani putti e a quella classica delle contrade, abbiamo voluto creare una nuova sfida richiamando sulla pista i grandi scariolanti del passato. Unici requisiti avere più di cinquant’anni e aver corso il Palio in passato. Daremo vita così a una ulteriore corsa con un gusto un po’ revival ma che sicuramente farà divertire gli spettatori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saltano le rane, Fermignano scalda le carriole Se al posto dei carri allegorici sfilano le carrioleE’ iniziato il conto alla rovescia, a Barchi, per la sesta edizione di ‘Carroviale’, l’originale festa carnevalesca dove al posto di maxi carri... Leggi anche: In Australia le rane hanno le loro spa: le hanno curate dai funghi (ripopolando gli stagni)