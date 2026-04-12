’Salta’ la commissione Ma il Pd smorza il caso

Una seduta della Commissione urbanistica è stata annullata a causa dell’assenza di un membro della maggioranza, che ha impedito di raggiungere il numero legale necessario. La minoranza non ha partecipato alla riunione, contribuendo così alla sospensione dei lavori. Il motivo dell’assenza non è stato reso pubblico e il Partito Democratico ha preferito non commentare ulteriormente la situazione.

L’assenza per motivi personali di una componente di maggioranza della Commissione urbanistica, la minoranza che non garantisce il numero legale e la seduta che salta. E’ successo spesso ma adesso, dopo il terremoto legato alla revoca delle deleghe, tra cui l’urbanistica, all’ex assessore Davide Del Carlo, quando si parla di questa materia a Capannori si entra in fibrillazione. La Commissione è stata riconvocata per domani, in vista del consiglio comunale di martedì 14, quando è prevista l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale della Piana. Tecnicamente nessun problema, la questione è diventata politica, con l’opposizione di centrodestra che vorrà spiegazioni martedì sera durante il civico consesso sul siluramento di del Carlo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Salta’ la commissione. Ma il Pd smorza il caso Dzeko smorza le polemiche sul caso Dimarco: “Nessun problema, ma attenzione a non esagerare”Il capitano della Bosnia alla vigilia della finale playoff: chiarimento con l’esterno azzurro dopo il video virale. Leggi anche: Milan, acqua sul fuoco e strigliate: Max Allegri chiude il caso Leao e pensa al Toro. Ma il portoghese salta la gara per infortunio