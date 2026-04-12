Salerno riscopre Amendola | mostra inedita sul pensiero antifascista

A Salerno sarà inaugurata una mostra dedicata a Giovanni Amendola, figura nota per il suo impegno antifascista. L'evento si terrà presso la Biblioteca E.R. Caianiello dell'Università degli Studi e sarà aperto al pubblico martedì 14 aprile 2026 alle ore 10. La mostra presenta materiali e documenti inediti che approfondiscono il pensiero e l’attività di Amendola durante il periodo storico in cui si oppose al regime fascista.

La Biblioteca E.R. Caianiello dell’Università degli Studi di Salerno ospiterà, martedì 14 aprile 2026 alle ore 10, l’inaugurazione di un percorso espositivo documentario dedicato alla figura di Giovanni Amendola. L’evento, che mira a ricostruire il profilo dell’intellettuale antifascista liberale, nasce dalla presentazione del volume scritto da Antonio Carioti sulla sua esistenza. Documenti storici e dibattito accademico a Salerno. Il percorso espositivo attingerà direttamente al Fondo Locatelli conservato presso l’Ateneo salernitano, offrendo una prospettiva inedita sulle vicende legate all’antifascismo liberale. L’appuntamento istituzionale vedrà la partecipazione del Rettore Virgilio D’Antonio e della coordinatrice della Biblioteca Maria Rosaria Califano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno riscopre Amendola: mostra inedita sul pensiero antifascista A Villa Dora la mostra di Giordano Stroppolo, operaio artista e antifascistaNell'ambito di Arte tra il filo spinato, a San Giorgio di Nogaro, sabato 31 gennaio, alle 17. Leggi anche: Incidente sul raccordo Salerno–Avellino, traffico rallentato verso Salerno