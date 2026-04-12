Dopo la partita disputata a Trapani, l’allenatore della Salernitana ha confermato che il risultato ottenuto non rappresenta più di tre punti in classifica. Nel commentare l’incontro, ha sottolineato che il blitz in terra siciliana assume un valore superiore, pur senza modificarne il punteggio. La partita ha visto la squadra conquistare un risultato importante, ma senza attribuirgli una valenza diversa rispetto a una normale vittoria di campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Il risultato in sé non vale più di tre punti. Lo ha – di fatto – chiarito anche Serse Cosmi nell’immediato post partita del match di Trapani. La Salernitana ha ritrovato il successo conquistandolo sul filo di lana contro un avversario probabilmente all’ultima spiaggia ma ciò che davvero vale oro è aver ritrovato, al termine del match, il sorriso e la convinzione nelle proprie potenzialità, due aspetti che i granata – tra Potenza e Benevento – avevano di fatto lasciato negli spogliatoi. La Salernitana vista all’opera nel secondo tempo del Provinciale lancia un chiarissimo messaggio alle dirette concorrenti. Questo gruppo, quando riesce a dimenticare gli inciampi che hanno costellato la travagliata stagione che si avvia alla conclusione, può giocare ad armi pari contro chiunque.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, messaggio al campionato: a Trapani blitz che vale più di tre punti

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