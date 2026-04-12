Salento il coraggio di una 16enne svela gli abusi del falso guaritore

Una testimonianza recente ha portato alla luce dettagli sugli abusi di un presunto guaritore nel Salento, ampliando le indagini avviate lo scorso 24 marzo. Quel giorno, erano state arrestate una donna di 52 anni e un uomo di 70, coinvolti nelle indagini. La testimonianza di una ragazza di 16 anni ha contribuito a far emergere ulteriori elementi sul caso.

Una nuova testimonianza ha scosso profondamente il territorio salentino, facendo espandere l’inchiesta che lo scorso 24 marzo aveva portato alla cattura di una donna di 52 anni e del suo compagno di 70 anni. Le accuse che gravano sulla coppia riguardano la violenza sessuale aggravata e la gestione di materiale pedopornografico in concorso, con per la donna un’ulteriore aggravante legata ai fatti commessi contro la propria figlia, allora piccola di soli nove anni. Il nuovo fronte investigativo si è aperto grazie al coraggio di una sedicenne che, sentendosi pronta dopo gli arresti di fine marzo, ha deciso di raccontare la propria storia a una compagna di classe, innescando una reazione immediata nel mondo della scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salento, il coraggio di una 16enne svela gli abusi del falso guaritore Orrore in Italia: abusi su una bimba di 8 anni filmati dalla madre. Arrestato il “santone” guaritoreUn’indagine nata dal coraggio di un padre ha scoperchiato un vaso di Pandora fatto di violenze, manipolazioni e perversioni nel cuore del Salento. Trova il coraggio di raccontare a scuola gli abusi, scatta il braccialetto elettronico per un 69enneRimini, 24 marzo 2026 – Divieto di avvicinamento e controllo con braccialetto elettronico per un uomo di 69 anni, indagato dalla Procura di Rimini...