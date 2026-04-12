Sala Traiettorie Un avamposto in città

Viene annunciata per domenica 19 aprile alle 16 l’inaugurazione della “Sala Traiettorie” presso i Tre Mulini, un nuovo spazio che porta un’atmosfera di montagna nel centro di Pistoia. La struttura si trova all’interno di un edificio storico e sarà accessibile al pubblico per eventi e incontri. L’apertura rappresenta un momento di apertura culturale e sociale per la città, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento dedicato alla comunità.

"Sala Traiettorie dei Tre Mulini": un pezzo di Appennino nel cuore di Pistoia. L’inaugurazione è prevista per domenica 19 aprile alle 16.30, in via XXVII Aprile 10, dove l’Associazione I 3 Mulini Ets inaugura la propria nuova sede con una cerimonia aperta alla città. Si chiama Sala Traiettorie dei Tre Mulini ed è molto più di uno spazio fisico – come spiegano il segretario Marco Poli e Anna Nasci, direttrice artistica (nella foto) – è un ponte tra la montagna e la città, tra le radici dell’Appennino Tosco-Emiliano e il tessuto vivo di una comunità urbana. La sala nasce come luogo plurale e aperto: letture, studio, arti, musica, multimedialità, socialità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sala Traiettorie. Un avamposto in città Leggi anche: La Soffitta: traiettorie per incrociare culture Milano, Piantedosi: "Far male alla città? Sala svia discussione"Home > Politica > Milano, Piantedosi: "Far male alla città? Sala svia discussione" “Mi stupisce un po’ devo dire mi dispiace, perché il sindaco Sala...