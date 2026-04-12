Sagra del carciofo a Ladispoli la Misericordia di Fiumicino schiera un esercito di solidarietà

Durante la recente edizione della Sagra del carciofo a Ladispoli, la Misericordia di Fiumicino ha schierato un team di volontari per garantire assistenza sanitaria e prevenzione. La macchina dei soccorsi si è attivata prontamente, coordinandosi con le autorità locali per assicurare la sicurezza dei partecipanti. L’intervento ha coinvolto personale specializzato, che ha gestito emergenze e fornito supporto durante l’evento.

Ladispoli – La macchina dei soccorsi si è messa in moto con una precisione millimetrica per la nuova edizione della Sagra del carciofo, vedendo protagonista la Misericordia di Fiumicino in un’operazione di prevenzione e assistenza sanitaria di alto profilo. L’impegno sul campo è massiccio: cinque ambulanze, venti volontari, sei infermieri di emergenza urgenza e tre medici urgentisti presidiano costantemente l’area dell’evento per rispondere a ogni necessità dei visitatori. A coordinare l’intera operazione sanitaria, garantendo la massima efficacia degli interventi, è il rianimatore dottor Ermenegildo Renelli, responsabile di tutto l’evento. Un’organizzazione d’eccellenza tra logistica e professionalità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it 73esima Sagra del carciofo romanesco a LadispoliLa 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. Ladispoli, treni straordinari per la Sagra del Carciofo: corse potenziate il 12 aprileLadispoli, 7 aprile 2026 – Su richiesta della Regione Lazio per la giornata del 12 aprile 2026 Trenitalia prevederà 4 nuovi treni straordinari per...