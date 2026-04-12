Dal 13 aprile 2026, Rai 1 proporrà il nuovo appuntamento televisivo La buona stella, una saga in tre puntate ambientata interamente in Calabria. La produzione, che mette al centro la regione, andrà in onda su diverse serate e racconterà vicende di fughe e redenzioni. La serie si inserisce nel palinsesto della rete, con una narrazione che si svolge interamente nel territorio calabrese.

A partire dal 13 aprile 2026, Rai 1 trasmetterà la nuova produzione televisiva La buona stella, una saga divisa in tre serate che vede la Calabria protagonista assoluta. La narrazione, frutto della collaborazione tra Rai Fiction e Paypermoon Italia con il supporto della Calabria Film Commission, mette in scena un intreccio di fughe e redenzioni che attraversa i paesaggi della regione. Un viaggio tra realtà e finzione lungo le coste calabresi. Le riprese del progetto si sono concentrate per tre settimane su diverse località strategiche del territorio, spaziando da Crotone fino a Isola Capo Rizzuto, passando per Cutro, Botricello e Lamezia Terme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saga in Calabria: fughe e redenzioni su Rai 1 con La buona stella

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