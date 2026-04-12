Sabato 18 aprile alle 18 si terrà l'inaugurazione della nuova edizione primaverile della mostra Anime diverse in arte, che si svolgerà negli spazi dell’Euro Hotel Cascina. L’evento presenta opere di artisti diversi e si inserisce nel calendario culturale della città. La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni successivi.

Sarà inaugurata il prossimo sabato 18 aprile alle 18, negli spazi dell’Euro Hotel Cascina, la nuova edizione primaverile della mostra Anime diverse in arte. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Arte Pittorica Fotografica insieme al Fotoclub Ulivetoterme, si presenta come un contenitore aperto a linguaggi e sensibilità artistiche differenti. Pittura, grafica, fotografia e poesia convivono all’interno di un percorso espositivo che mette al centro la pluralità degli sguardi: “diverse le anime artistiche, diverse le tecniche, eguale l’amore per l’arte”, è il filo conduttore che lega le opere in mostra. Un progetto collettivo che punta a valorizzare approcci e percorsi eterogenei, mantenendo come denominatore comune la ricerca espressiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato 18 aprile l'inaugurazione di una nuova edizione di Anime diverse in arte

Presentata l'edizione febbraio 2026 di "Anime Diverse in Arte"Cascina, 2 febbraio 2026 - Cascina ha accolto un nuovo appuntamento dedicato all’arte e alla condivisione.

Torna "Anime diverse in arte" edizione marzo 2026“Anime diverse in arte”: pittura, grafica, fotografia e poesia in mostra all’Euro Hotel di Cascina.